M.L., de 26 años, es natural de Tetuán según sus compatriotas que se ocultan en el puerto

El joven que se precipitó al intentar subir a los techos de la estación marítima para colarse en los barcos se encuentra ingresado en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Allí fue evacuado en la madrugada de ayer, tras evaluar el alcance de las lesiones que presentaba en la cabeza. M.L., de 26 años, ha quedado filiado como indocumentado, ya que en Ingesa nadie conoce realmente su historia. Pero quienes sí la saben son sus compatriotas, los que a diario intentan colarse en los barcos que enlazan la ciudad con la península. Dicen que nació en Tetuán y que llevaba tiempo intentando colarse en alguno de los ferry, oculto en el puerto como hacen marroquíes y argelinos, adultos y menores. Todos buscando lo mismo: romper ‘el cierre’ al que, dicen, se les tiene sometidos.



La noche del accidente, M.L. intentaba subir a los techos por la antigua sede de Dragados junto a otros 30 inmigrantes más. La caída fue fatal, produciéndose un traslado en ambulancia en estado ya grave. Evaluado en Ingesa, se ordenó la evacuación a Cádiz ya que el traumatismo era severo. “Nos tenemos que escapar así porque las salidas no son para nosotros. En el CETI no podemos estar, tenemos problemas con los subsaharianos, además a nosotros no nos dan pase”, explican componentes del colectivo.



Ayer, a pesar del accidente y tras varias muertes acontecidas de la misma forma, adultos y menores intentaban colarse en los barcos, subiendo por los barrotes coronados de concertinas e intentando burlar las escasas medidas de protección dispuestas en el perímetro por la Autoridad Portuaria.



Puntos como la antigua sede de Dragados se han convertido en lugares de ocultamiento para los inmigrantes. A pesar de que se cierran las puertas con candados, éstas son saboteadas de forma constante.