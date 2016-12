Ali denunció el “silencio connivente” del Partido Popular de Ceuta después de las declaraciones de su dirigente nacional, Andrea Levy

La coalición felicitó la Navidad a los ceutíes y deseó que 2017 sea un año próspero para todos

Mohamed Ali, portavoz y coordinador de Caballas, calificó anoche de “desafortunadas” las declaraciones del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, “a la hora de señalar con el dedo como responsables de determinada delincuencia a las personas extranjeras, que proceden del otro lado de la frontera”.



Ali consideró que este tipo de manifestaciones “no ayudan a solucionar los problemas y lo que hacen es crispar a la población en un ambiente que todos deseamos que recobre la normalidad para que, entre todos, podamos afrontar el tema de la seguridad desde el sosiego y la responsabilidad”.



Caballas realizó estas declaraciones en su copa de navidad para afiliados y simpatizantes, celebrada en el Sindi Bar contando con una gran afluencia. Su portavoz ha trasladado su más sincera felicitación por la Navidad y ha deseado que 2017 sea un año próspero para Ceuta “en el que sus problemas vayan desapareciendo y la calidad de vida de los ceutíes sea mejor”. En este encuentro fraternal, los asistentes cargaron fuerzas para encarar el año nuevo aportando más soluciones a la ciudad.



Por otra parte, el portavoz de la coalición no quiso pasar por alto las “impresentables” declaraciones de la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular nacional (PP), Andrea Levy. La formación localista rechazó hablar de “choque de civilizaciones” en los tiempos que corren porque supone un “llamamiento a la confrontación”. La popular afirmó en el programa Hora 25 de la Cadena Ser que el atentado de Berlín esconde “un choque de civilizaciones: están dispuestos a perder su vida por la defensa de unas ideas y eso en Europa no estábamos acostumbrados porque defendíamos nuestras ideas desde el diálogo y nos hemos encontramos con que hay otra civilización al otro lado del Mediterráneo que está poniendo en duda esta manera de actuar y lo que quiere es imponer su escala de valores mediante el terror y la fuerza”.



Desde Caballas esperan que el PP “repruebe” estas manifestaciones, “se retracten y las corrijan”, y si no, instó a “depurar responsabilidades y que la señora Levy dimita o sea cesada”. En ese sentido, la coalición denunció el “silencio connivente del PP de Ceuta porque no puede ser que a un partido se le llena la boca con el discurso de la convivencia, interconfesionalidad y de las cuatro culturas, no diga nada cuando una dirigente nacional de su propio partido” habla en esos términos y “criminalice a prácticamente todos los musulmanes del mundo”.



Los presentes desearon que, en el espíritu navideño, reine sobre todo la “reflexión” en los partidos políticos para que, entre todos y desde la “responsabilidad, podamos hacer política sin generar este tipo de alarmismos y, sobre todo, sin confrontar a la gente”.