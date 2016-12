Los agentes interceptaron a un menor que dijo que se había encontrado al animal en la calle

El robo de perros en la Protectora de Animales parece que se ha convertido en una práctica habitual en la ciudad. El último de los casos se produjo la madrugada del pasado jueves día 8 con la sustracción de Calim, un animal que, precisamente, había sido rescatado hace unos cinco meses de la calle con graves heridas, al parecer provocadas por peleas ilegales. “Lo encontramos medio muerto, con numerosos cortes en el hocico y el resto del cuerpo. Tras recuperarse de su estado, ahora lo están adiestrando para que pueda ser adoptado”, comentaba el presidente de la Protectora, Javier Blanco.



Afortunadamente esta historia tiene final feliz, ya que dos agentes de la Guardia Civil localizaron al animal que ya ha regresado a las dependencias de la entidad animalista. El supuesto autor del robo es un menor de 16 años que fue interceptado en la barriada Bermudo Soriano mientras paseaba a Calim.



Los voluntarios de la Protectora no se percataron de su desaparición hasta 48 horas después del robo. “El trabajador que se encarga de los perros había ido a Mijas para llevar ayuda a las asociaciones animalistas que se habían inundado y la persona que lo sustituyó no se dio cuenta de que Calim no estaba en su jaula”. No fue hasta el sábado cuando comprobaron que el animal había desaparecido. De inmediato se interpuso una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil y se entregó una foto del animal para que pudiera ser reconocido por los agentes.



Los dos guardias que lo encontraron acababan de comenzar el servicio cuando se interpuso la denuncia. “Nos interesamos por el tema, vimos la foto y conociendo las características del animal nos dirigimos a Bermudo Soriano ya que nos habían dicho que podía encontrarse en un garaje”, explicó a El Faro uno de los agentes que recuperó al animal.



Una vez allí, interceptaron a un menor que paseaba al animal. El joven, que no portaba ninguna documentación, tampoco pudo presentar ningún papel que acreditara que el perro era de su propiedad. “Cuando le preguntamos, nos dijo que era de un amigo”, asegura el agente.



Tras ser trasladado a las dependencias de la Guardia Civil, el menor cambió su versión y comentó que lo había encontrado en la calle. El joven pasó a la Fiscalía de Menores y Calim fue devuelto a la Protectora de Animales.



Blanco lamenta que, en lo que va de año, se han robado “bastantes animales” y aunque la mayoría se ha recuperado, “aún quedan dos o tres cachorros por ahí”. El presidente de la Protectora insiste en que desde la Ciudad se ofrecieron a ejecutar mejoras en las dependencias de cara a evitar estas sustracciones, aunque todavía no se ha acometido ningun actuación.



Desde la Protectora quieren agradecer la labor de la Guardia Civil en la rápida recuperación de este animal. “La actuación ha sido muy eficaz y, sobre todo, diligente porque lo recuperaron el mismo día en que pusimos la denuncia”, asevera Blanco.

Perros como Calim siempre están en el punto de mira de los ladrones

Las características físicas o la raza de perros como el que fue robado de la Protectora de Animales el pasado jueves son los más “deseados” por individuos que se dedican a la práctica de las peleas ilegales o bien a la cría y venta indiscriminada de cachorros de esta raza.



Han sido numerosos los animales recuperados tras haber sufrido estas consecuencias, algunos de los cuales (como en el caso de Calim) requieren de un periodo de adaptación y adiestramiento. En cualquier caso, y pese a la reputación que se han ganado de perros agresivos, fieros y peligrosos, estos animales demuestran ser todo lo contrario: cariñosos, fieles y nobles, a pesar de lo que han sufrido desde su nacimiento.